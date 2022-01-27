Под Волгоградом в теплице нашли тела погибших мигрантов

В Волгоградской области в теплице были обнаружены шестеро погибших. Как рассказал мужчина, нашедший их, тела были еще теплыми.

«Калитка закрылась сюда. Я стал звонить бригадиру… он трубку не берет… Зашел второй раз, прошел туда дальше… Лежит мужчина в рубашке, потолкал его, еще теплый. Стало плохо, и я вышел», – сообщил он, передает РИА «Новости».

Обнаружили тела шести граждан Таджикистана 26 января утром в фермерском хозяйстве Среднеахтубинского района Волгоградской области.

По данным следствия, иностранцы прибыли в Россию для работ по растениеводству. Следствие предполагает, что в теплице в нарушение правил и норм техники безопасности работал бензогенератор, а продукты сгорания копились внутри.

Помимо погибших есть и пострадавший 39-летний мужчина с фермы, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Начата проверка соблюдения трудового и миграционного законодательств.