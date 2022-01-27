 

В МИД подтвердили, что США передали письменный ответ по гарантиям безопасности

27.01.2022, 1:44, Новости дня
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Посол США Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили в дипведомстве.

«Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», – приводит сообщение МИД РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что Салливан привез в МИД ответ на предложения РФ по безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.

До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

Он заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.



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