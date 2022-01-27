 

В ДНР заподозрили Киев в подготовке постановочных химатак в Донбассе

27.01.2022, 1:44, Новости дня
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Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии.

«Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий», – сообщил Пушилин в интервью газете «Известия».

Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, констатировав, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.

Напомним, в декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что американские частные военные компании (ЧВК), находящиеся в Донецкой области, готовят на востоке Украины провокацию с химическими компонентами, для этих целей в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами. В Пентагоне заявление Шойгу о подготовке американскими ЧВК провокации с химическими веществами на востоке Украины назвали «не соответствующим действительности». Газета ВЗГЛЯД разбирала возможность повторения химатак в Донбассе по сирийскому образцу.



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