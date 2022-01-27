 

Украина на переговорах во Франции обсудила сотрудничество в сферах энергетики и финансов – Офис президента

27.01.2022, 1:02, Новости дня
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Во время визита во Францию украинская делегация обсудила с министром экономики и финансов страны Брюно Ле Мером возможность предоставления Украине финансовой поддержки на льготных условиях. Также был поднят вопрос сотрудничества двух стран в атомной энергетике и участия французских компаний в проекте “Большое строительство”.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что на встрече с представителями французской машиностроительной компании Alstom обсуждались детали приобретения Украиной ее локомотивов. По информации министра, между Украиной и Францией уже подписано межправительственное соглашение, сейчас обсуждаются условия коммерческого контракта.

С представителями авиастроительной компании Airbus было обсуждено участие в проекте создания украинского национального авиаперевозчика.

Контекст:

В 2018 году Украина и Франция заключили договор о поставках 55 вертолетов Airbus Helicopters. 

В 2019 году Украина и Франция подписали договор о поддержке и усилении системы морской охраны и безопасности границ, согласно которому Государственная пограничная служба Украины получит 20 современных 32-метровых патрульных кораблей от французской компании Осеа. 

В мае 2021 года Украина и Франция подписали четыре рамочных соглашения на общую сумму более €1,3 млрд, предусматривающие поставки 130 электровозов компанией Alstom, 370 автолестниц для работы на высотных зданиях, улучшение водоснабжения в Луганской области и улучшение качества питьевой воды в Киеве. 

В декабре во Франции был спущен на воду первый катер FPB 98 MKI, построенный для Госпогранслужбы Украины, весной 2022 года после ходовых испытаний новый катер должен прибыть в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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