Турция предложила проводить заседания ТКГ по Донбассу в Стамбуле

“Сегодня ТКГ собралась на первую сессию в этом году. На последней встрече 22 декабря участники выразили решимость полностью соблюдать соглашение о прекращении огня от 22 июля 2020 года. Несмотря на то, что количество нарушений режима прекращения огня сократилось более чем на 70% по сравнению с прошлым месяцем, обязательство не было выполнено в достаточной мере”, – сообщил он.

В качестве потенциального места проведения встреч ТКГ Турция предложила Стамбул при условии достижения консенсуса между всеми участниками ТКГ.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.

23 декабря в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

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