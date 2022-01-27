 

Партия «Новые люди» призвала не переходить на язык вражды с Западом

27.01.2022, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в своем выступлении в ходе «правительственного часа» с министром иностранных дел Сергеем Лавровым отметил заслуги МИДа и призвал, несмотря на провокации Запада, не переходить на язык вражды.

Нечаев считает, что США и их союзники по НАТО уже много лет пытаются сдвинуть баланс ядерного паритета, который сложился на момент окончания Холодной войны. «При размещении пусковых ракетных установок НАТО у российских границ подлетное время к важным объектам сокращается чуть ли не до 10 минут. Эта простая военная математика не оставляет любому нормальному правительству возможности уступать. РФ войны не боится, но ее и не ищет», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Лидер «Новых людей» констатировал, что Запад возвращается к методам, стилистике и риторике Холодной войны, постепенно втягивая в нее и Россию.

«Я еще помню по своей юности в позднем СССР, как нам это не нравилось. А сейчас мы снова начинаем воспроизводить риторику, которая смотрится как пережиток прошлого. И если для 50-60-летних людей в РФ это может напоминать их молодость, то уже 40-летние многие относятся к ней настороженно. А для 20-30-летних это какой-то совсем чужой язык: несовременный, непонятный», – сообщил Нечаев.

По мнению Нечаева, есть два основных способа ответить на подобное поведение Запада. «Первый инструментарий находится в военной сфере. Второй – в дипломатической. И второй, безусловно, приоритетней и для России, и для мира. Поэтому вопрос о том, как правильно упаковать текущую военно-политическую проблему в корректную, дипломатическую форму – вот главный вызов для МИД России», – уверен политик.

Алексей Нечаев выразил в адрес МИД РФ максимальную поддержку, пожелав дипломатам дальнейшей ювелирной работы в столь деликатной теме.

Нечаев призвал комитет Госдумы по международным делам помочь МИДу разработать новый язык российской дипломатии. «Важно, чтобы мы разговаривали на языке, созвучном всем поколениям», – сообщил он в завершение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / Украина занимает высокое место в повестке саммита G7 – Еврокомиссия

19.10 / В России назвали имя человека, слившего видео пыток заключенных

21.07 / Британские депутаты не нашли свидетельств вмешательства РФ в референдум по Brexit

01.03 / Россия строит “Северный поток – 2”, игнорируя угрозы, которые несет зона захоронения химвеществ на пути газопровода – Служба внешней разведки Украины

21.04 / Экономика: РФ променяла Турцию на Египет со скидкой

14.02 / Байден заявил о моральной ответственности Трампа за штурм Капитолия

05.12 / “Мое тело полнее”. Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес

25.06 / Тренер “Урала” Парфенов: плотный график не станет проблемой

04.08 / Здание посольства РФ пострадало от взрыва в Бейруте

21.10 / Путин назвал покушением попытки стран ограничить суверенитет РФ в Арктике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика