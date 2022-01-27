 

Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений

27.01.2022, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины, сообщил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

«Представители Донецка и Луганска привели факты нарушения Украиной договоренностей об усилении перемирия и отвода тяжелых вооружений. Такие действия с недоверием воспринимаются представителями Донецка и Луганска», – приводит слова Грызлова РИА «Новости».

Полпред РФ в контактной группе выразил уверенность, что безопасность на линии соприкосновения сторон в Донбассе может быть обеспечена только при условии неукоснительного выполнения Киевом своих обязательств в соответствии с минскими соглашениями, мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

«В ходе заседания контактной группы и накануне в рабочих группах украинская сторона в очередной раз не предоставила свою позицию по проекту дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, вынесенному Донецком и Луганском в октябре 2020 года, игнорируя их предложения и не допуская диалога Киева и Донбасса по политическому урегулированию, предусмотренного минскими соглашениями», – сообщил Грызлов. Он подчеркнул, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Накануне заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. Во вторник кабмин Украины отозвал из Рады законопроект о «переходном периоде» в Донбассе. Как сообщалось, «формально» решение было принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии», однако «реальной причиной» срочного отзыва проекта из Рады, как утверждалось, стала необходимость выполнить условие РФ для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне политсоветников лидеров стран «четверки».

Тем временем во вторник в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе, «не говоря уже о границе с Россией».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Лукашенко лишили статуса почетного доктора Киевского университета имени Шевченко

21.01 / DM – австралийский ветеринар добивается одобрения российской вакцины для животных

03.03 / Южнокорейский производитель начал работу над процессором Sammobile

19.01 / В Германии могут обязать носить респираторы FFP2 вместо обычных масок

12.01 / Samsung выпустит смартфон с камерами на 200 мегапикселей

19.07 / В графике Блинкена встречи с Тихановской не оказалось

15.04 / В Италии решение о выводе войск из Афганистана назвали «эпохальным»

26.09 / Мали на фоне слухов о переговорах с ЧВК Вагнера раскритиковала Францию

16.12 / Jeep выпустит 7-местный кроссовер Grand Compass

29.11 / Сербия передумала высылать посла Черногории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика