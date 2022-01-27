Глава МИД Австрии сказал, что не стал бы танцевать с Путиным, как его предшественница

Кнайсль, которая сейчас входит в состав совета директоров Роснефти, приглашала на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Тот приглашение принял и на свадьбе танцевал с невестой.

Шалленбег отметил, что как мужчина “не соблазнился бы танцем с Путиным”. “Я бы этого не сделал”, – сказал он.

Глава МИД Австрии также предостерег от включения в пакет санкций на случай вторжения РФ в Украину российского газопровода “Северный поток – 2”. По его мнению, этот газопровод не представляет угрозы и нужно сделать так, чтобы “санкции не превратились в бумеранг”.

Шалленберг, комментируя угрозы российского вторжения в Украину, сказал, что президент РФ Владимир Путин хочет “повернуть колесо времени вспять”, но на самом деле достигает противоположных целей и “просто толкает своих соседей на запад, в НАТО и ЕС”. Он констатировал, что никто не знает планов Путина, но отметил: “Угроза, к сожалению, очень реальна”.

Контекст:

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с декабря 2017 года по июнь 2019-го.

18 августа 2018 года на свадьбу Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера приезжал по приглашению Кнайсль Путин. Президент РФ посетил праздник по пути в Германию, где у него была встреча с канцлером Ангелой Меркель. Он привез с собой Кубанский казачий хор, который спел на свадьбе, и подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Также он станцевал с невестой и сказал тост на немецком языке.

Приглашение Путина на свадьбу вызвало критику в Австрии. Кнайсль заявила, что не жалеет о своем решении.

В 2021 году российское правительство выдвинуло Кнайсль, а также бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера кандидатами в члены совета директоров “Роснефти”. Обоих назначили независимыми директорами “Роснефти”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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