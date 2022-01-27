В Париже прошла встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, США и НАТО передали РФ ответы по “гарантиям безопасности”. Главное за день

США и НАТО передали РФ письменные ответы по “гарантиям безопасности”

26 января США и НАТО передал России письменные ответы по требованиям о “гарантиях безопасности”. Тексты опубликованы не были.

Госсекретарь США Энтон Блинкен отметил, что содержание документа соотносится с позицией США, о которой открыто говорили ранее. “Мы будем поддерживать принцип открытых дверей в НАТО. Это обязательство, которое мы должны соблюдать. Нет никаких уступок, изменений в позиции США в этом документе. Нет изменений и не будет изменений”, – подчеркнул госсекретарь.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что НАТО и Россия могут взаимодействовать по трем направлениям. Они касаются отношений и контактов между Россией и НАТО, европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, и контроля над вооружениями. “Во всех наших усилиях мы продолжаем тесно координировать свои действия с Украиной, а также с другими партнерами, включая Финляндию, Швецию, Грузию и, конечно же, Европейский союз”, – заявил он.

Также он призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы. Кроме этого, по словам Столтенберга, НАТО не будет отказываться от политики открытых дверей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял днем 26 января, что позиция Украины учтена в письменном ответе США на ультиматумы РФ по так называемым гарантиям безопасности.

Прошла встреча советников лидеров стран “Нормандской четверки”

В Париже 26 января прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был “непростым, но откровенным”.

Глава Офиса президента также рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня. По его словам, следующая встреча в нормандском формате состоится через две недели в Берлине.

США видят признаки подготовки нападения РФ на Украину

Неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин окончательное решение относительно вторжения в Украину, но признаки того, что он готовится применить войска, есть, заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

“Я не знаю, о чем думает Путин. Наверное, даже люди из его близкого окружения не знают, что он будет делать в будущем. Но я знаю, что есть планы по концентрации военных подразделений на территории Украины. Я думаю, что у президента [Путина] есть и другие планы. Не знаю, принял ли он окончательное решение, но, конечно, мы видим все признаки того, что он намерен применить военные силы в какое-то время: сейчас или, возможно, в середине февраля”, – сказала Шерман.

В “Единой России” предлагают передать боевикам на Донбассе российское оружие

Парламентская фракция “Единая Россия” обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить незаконным вооруженным формированиям РФ на Донбассе оружие.

С таким же заявлением выступил первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генерального совета партии “Единая Россия” Андрей Турчак.

Комментируя предложения о поставках российского оружия в ОРДЛО, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ является “сторонником Минских соглашений”, и сказал, что Украина якобы их “саботирует”.

Минздрав Украины зарегистрировал таблетки от COVID-19

Минздрав Украины зарегистрировал для экстренного применения препарат молнупиравир для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Поставки лекарства в Украину ожидаются в ближайшее время.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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