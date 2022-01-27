 

Плющенко увезли в больницу прямо с тренировки

27.01.2022, 0:16, Новости дня
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко оказался в больнице, сообщил сам спортсмен в соцсетях.

«Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо, повода для беспокойства уже нет!» – написал Плющенко в Instagram.

Спортсмен посоветовал подписчикам следить за своим питанием и здоровьем, добавив, что сам сейчас будет питаться паровыми котлетами и бульоном. Врачам Плющенко пообещал больше не нервничать. О характере болезни он не сообщил, вероятно речь идет о заболевании желудочно-кишечного тракта.

Напомним, 39-летний Плющенко является победителем Олимпийских игр 2006-го (в одиночном катании) и 2014 года (в командных соревнованиях). Завоевал два серебра Игр (2002, 2010).

После завершения спортивной карьеры занимается тренерской работой и постановкой шоу вместе с супругой Яной Рудковской. 



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