Плющенко увезли в больницу прямо с тренировки

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко оказался в больнице, сообщил сам спортсмен в соцсетях.

«Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо, повода для беспокойства уже нет!» – написал Плющенко в Instagram.

Спортсмен посоветовал подписчикам следить за своим питанием и здоровьем, добавив, что сам сейчас будет питаться паровыми котлетами и бульоном. Врачам Плющенко пообещал больше не нервничать. О характере болезни он не сообщил, вероятно речь идет о заболевании желудочно-кишечного тракта.

Напомним, 39-летний Плющенко является победителем Олимпийских игр 2006-го (в одиночном катании) и 2014 года (в командных соревнованиях). Завоевал два серебра Игр (2002, 2010).

После завершения спортивной карьеры занимается тренерской работой и постановкой шоу вместе с супругой Яной Рудковской.