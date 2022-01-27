Бизнесмен Пригожин заявил, что имеет «малое отношение к международной повестке»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин с иронией отнесся к публикациям о том, что западные страны хотят его устранить. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что различные спецслужбы, в том числе Mi-6, ЦРУ и ФБР при помощи сил АФРИКОМ готовятся к похищению или ликвидации российского бизнесмена.

Этим Запад стремится любыми способами оказать давление на Россию и дестабилизировать ее отношения с африканскими партнерами. Пригожин к этим слухам серьезно не отнесся.

«Первый раз слышу. Полная ерунда. Я вообще к международной повестке имею малое отношение. Что касается вышеперечисленных аббревиатур, знаю только, что вышла новая Q8», – прокомментировал бизнесмен.

Ранее в сети прошла информация о прилете в ливийский аэропорт Митига борта с десятью агентами британской разведки Mi-6, которым предстоит устранить несколько центральных фигур ливийской политики и Евгения Пригожина, которого называют владельцем «ЧВК Вагнера», несмотря на неоднократные опровержения.

За день до этого Министерством Иностранных Дел Великобритании Евгений Пригожин был включен в список санкций за «нарушении оружейного эмбарго по отношению к Ливии», без предоставления каких-либо доказательств и не взирая на многократные опровержения этих обвинений.

Под санкции Королевского МИДа попал и Сейф аль-Ислам Каддафи, что является косвенным подтверждением информации о ливийской спецоперации британской разведки.

В условиях сильнейшего напряжения в международной обстановке, будучи ограниченными в действиях на публичном поле, Великобритания и США начали применение запрещенных методов — речь о похищении и устранении российских граждан.