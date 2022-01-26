Интернационал антиваксеров

В «столице» объединенной Европы прошла многотысячная демонстрация противников антиковидных мер.



Массовая демонстрация противников коронавирусных ограничений в Брюсселе. Фото: EastNews

Антиваксеры и противники ковидных ограничений стран Евросоюза в минувшее воскресенье в Брюсселе постарались продемонстрировать, что их действительно много и их движение охватывает объединенную Европу, бросая вызов правительствам.

В манифестации, прошедшей по центральным улицам «столицы Европы», приняли участие около 50 тысяч человек. И это по оценкам полиции, которая во всем мире склонна занижать протестную статистику.

Организаторы с трибуны говорили о ста тысячах. В любом случае это впечатляюще для города-миллионника.

С 11 часов утра к Северному вокзалу и из прибывающих на него поездов под возгласы «Свобода!» стали стекаться группы людей.

Над толпами развевались немецкие, французские, голландские, польские, румынские и другие флаги стран ЕС, а также флаги США. Среди участников действительно было много прибывших на выходные в Брюссель из разных европейских стран (американские флаги, видимо, — как общий символ свободы). В числе коллективных участников перечислены не только неправительственные организации, но и более 600 ассоциаций местных жителей из европейских регионов.

Особенно много носителей нидерландского (голландского) языка, на котором говорит также северная половина Бельгии — Фландрия. Соответственно, много флагов Фландрии (черный лев на желтом фоне), под которыми выступают сторонники праворадикальных националистических фламандских партий. Они используют любой повод протеста против всего, что делает федеральное правительство.

Акцию организовала неправительственная организация Europeans United for Freedom («Объединенные европейцы за свободу»), в которую входят активисты как правого, так и левого толка. Ковидный (неизвестно, какой по счету) интернационал.

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«Объединенные европейцы» объявляют на своем веб-сайте, что распространение COVID-19, переполнение больниц, смерть стариков и людей с слабым здоровьем не оправдывают отступления от основных свобод, гарантированных демократией.

«Самой страшной болезнью, которую мы завезли из Китая, был не вирус, а тоталитаризм», — сказал с трибуны один лидер организации.

Движение также критикует отсутствие публичных дебатов перед решениями, принимаемыми правительствами на основе рекомендаций научных экспертов. Действительно, публичных дебатов можно и побольше. Ведь есть две совершенно отчетливые позиции на выбор: либо примириться с высокой смертностью слабых ради свободы остальных и в интересах развития экономики, либо спасать любую жизнь. Обе позиции сосуществуют сегодня в Европе, и у общества есть выбор. ЕС и правительства стран-членов союза придерживаются второй. Но давление сторонников первой не ослабевает.

Участник массовой демонстрации в Брюсселе. Фото: EastNews

Представитель Europeans United for Freedom объявил с трибуны, что его организация в понедельник запустит петицию с призывом отправить бельгийское правительство в отставку.

На этот раз упор — на отмену куар-кодов, позволяющих путешествовать по Европе и посещать определенный круг общественных мест, а также детской вакцинации, начатой в странах ЕС.

В колонне демонстрантов много детей. «Нет — вакцинации детей», «Фальшивая пандемия — настоящая диктатура» — гласят плакаты.

Организация Children's Health Defense Europe («Защита детского здоровья в Европе») призвала ввести мораторий на антиковидные меры. Эти санитарные меры вредят психическому и физическому благополучию молодых людей, утверждали ее представители на пресс-конференции группы экспертов из юристов, экономистов и врачей. Эта организация связана с американской Children's Health Defense Роберта Ф. Кеннеди-младшего, племянника бывшего президента США Джона Кеннеди и решительного противника вакцинации.

Брюссельские власти не нашли законных оснований для отказа устроителям массового шествия.

Для отказа нужны веские доказательства чрезвычайной угрозы общественной безопасности. Требования отставки действующей власти таковыми не являются — это неотъемлемое право граждан. Но полицейские на выходе из Северного вокзала и метро выборочно обыскивали потенциальных участников протеста. Большинство демонстрантов были вызывающе без масок, а многие прятали лица. На улицах громким эхом отдавались хлопки петард, создавая атмосферу напряженности.

С подиума, установленного под аркадами парка Пятидесятилетия Бельгии (Cinquantenaire), бельгийские и международные ораторы призывали к общественной дискуссии о медико-санитарных мерах, которые они считают чрезмерными.

Классика жанра: на пути из центра Брюсселя к парку Пятидесятилетия, как раз в «европейском квартале», где находятся учреждения ЕС, примерно в половине третьего из многотысячного мирного шествия выделилась сотня погромщиков. Они напали на полицейских на круговой площади Шумана, стали бросать тяжелые предметы в полицию, которая ответила слезоточивым газом и струями из двух водометов. Как раз на этой площади находится ведомство главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в котором были разбиты стекла. Он незамедлительно отреагировал в твиттере, назвав нападение на его офис «бессмысленным разрушением и насилием».

Столкновения с полицией во время акции противников коронавирусных ограничений. Фото: EastNews

Незадолго до 15.00 полиция потребовала завершить демонстрацию. Через 15 минут организаторы с трибуны призвали демонстрантов покинуть парк. Еще через час не без давления полиции большая часть публики разошлась.

Дальнейшие события в парке и начинающейся за ним авеню Тервюрен развивались между силами правопорядка и погромщиками. Возмутители спокойствия подожгли мусорные баки, деревянные поддоны и стройматериалы. Повреждено несколько зданий и транспортных средств. Полиция подавляла бунтовщиков водометами и слезоточивым газом. Парк выглядел потом — как поле боя: на земле разбросаны камни, выбиты окна близлежащих зданий Евросоюза, ресторанов.

В итоге беспокойного дня задержано около шестидесяти демонстрантов, в основном погромщиков. Специально созданная следственная группа проведет в отношении них расследование, сказал генпрокурор Бельгии. В столкновениях пострадали 3 полицейских и 12 демонстрантов. Они были доставлены в больницу, но жизни никого из них ничего не угрожает.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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