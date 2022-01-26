“Первый документ, который удалось согласовать с 2019 года”. Ермак рассказал об итогах встречи советников лидеров стран “Нормандской четверки”

“Это первый документ, который удалось согласовать, начиная с декабря 2019 года. Работа продолжается. Могу вам сказать, что Украина, как всегда, готова к переговорам, встречам 24/7, потому что для нас прекращение войны, возвращение наших территорий, деэскалация вокруг украинских границ является приоритетом”, – заявил глава ОПУ.

Ермак назвал главным достижением встречи поддержку всеми участниками режима прекращения огня на Донбассе, “который дожен действовать безусловно”.

“Стороны откровенно задекларировали, что существует много разбежностей между Украиной и РФ относительно невыполнения Минских соглашений, их трактовки, но есть желание работать над этими разбежностями”, – отметил Ермак.

По его словам, следующая встреча в нормандском формате состоится через две недели в Берлине.

“Мы договорились о продолжении диалога. Поддержка и единое отношение к режиму прекращения огня, особенно в напряженной ситуации вокруг границ Украины, очень важны. Стороны поддержали тезис о том, что работа в подгруппах трехсторонней контактной группы должна продолжаться”, – сказал глава ОПУ.

Переговоры проходили в закрытом формате, они продлились более восьми часов. Пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная сообщила, что встреча длилась в три раза дольше, чем планировалось.

Россию на встрече представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн. Ермак и Козак по итогам встречи назвали переговоры непростыми.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками “ЛДНР”.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Кулеба отметил 17 декабря, что Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности.

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