 

Мосгордума не поддержала законопроект о введении «дистанционки» в школах

26.01.2022, 23:32, Новости дня
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Мосгордума не приняла проект постановления Госдумы о проекте федерального закона об условиях применения дистанционного обучения в школах, решение было принято на пленарном заседании 26 января.

«Законопроект направлен на то, что обязательный переход (на дистанционное обучение) должен происходить в очень четких границах», – подчеркнул автор законопроекта Евгений Бунимович, передает РИА «Новости».

Например, к таким ситуациям относится нынешняя ситуация с режимом повышенной готовности в Москве из-за коронавируса.

«За» проголосовали восемь человек, против – один, воздержались – девять. Решение не принято.

Комиссия МГД по образованию рекомендовала думе рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что вводить дистанционное обучение нельзя, это можно делать лишь при всплеске заболеваемости коронавирусом.

Несколько дней назад Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку. Он также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые до сих пор работают в офисе. 



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