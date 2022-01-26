 

Настасья Самбурская после долгого отсутствия вернулась в Instagram: “Скучали?”

26.01.2022, 23:29, Разное
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Популярная актриса Настасья Самбурская впервые после долгого отсутствия разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой впечатлила подписчиков великолепным внешним видом. Пост знаменитости вызвал массу восторженных отзывов от фолловеров.
Стоит отметить, что Настасья Самбурская не делала публикаций в своем микроблоге почти месяц – наиболее свежий её пост был датирован 30 декабря ушедшего года. Вернувшись в Сеть, красотка сообщила, что дни отсутствия прошли для ней насыщенно, хотя и не самым приятным образом. Дело в том, что её поездка на отдых в Доминикану оказалась не столь приятной, как хотелось, а по возвращению артистку ждал неприятный сюрприз – она заразилась омикроном. Впрочем, хозяйка аккаунта информировала подписчиков, что от коронавируса уже успела выздороветь, а отпуск в экзотической стране дал возможность подзагореть, оставив при этом свою фигуру в прекрасной форме.

Изображение взято с: [email protected]
К слову, именно фото с Доминиканы и стало визуальным составляющим публикации. На нем красавица позирует в светло-розовом бикини и светлой бейсболке. Изображение и вправду демонстрирует великолепное состояние тела Самбурской, а удачное позирование дополнительно подчеркивает её прелести. “Всем привет! Мне кажется, что среда – самый прекрасный день, чтобы нагло и дерзко ворваться в инстаграм через месяц отсутствия. Скучали? Кто нет – сообщите обязательно!” – такой кокетливой тирадой сопроводила пост телезвезда.

Изображение взято с: [email protected]
Выяснилось, что актриса напрасно переживала: многочисленные фолловеры признались, что сильно скучали за ней. Кроме того, абсолютное большинство поклонников с огромным восторгом отметили красоту возвратившейся в Сеть любимицы, наполнив ленту публикации хвалебными комментариями и “влюбленными” эмодзи. Всего за четверть суток пост набрал более 130 тысяч “лайков”.



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