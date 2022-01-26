Омикрон оказался живуч на коже и пластике



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Вирус SARS-CoV-2 может выживать на поверхностях разное время в зависимости от штамма. Так исходный вариант коронавируса сохраняется на пластике 56 часов, альфа — 191,3 часа, бета — 156,6 часа, гамма — 59,3, а дельта 114 часов. Для омикрона это время составило рекордные 193,5 часа.

На коже коронавирус живет значительно меньше. Образцы исходного варианта 8,6 часов, альфа и бета — чуть больше 19, гамма —11 часов, а дельта — 16,8. Омикрон и здесь оказался в лидерах, прожив на коже 21,1 часа.

Хорошая новость в том, что хотя все новые штаммы более устойчивы к этанолу, чем исходный SARS-CoV-2, хватает всего 15 секунд воздействия дезинфицирующего средства на спиртовой основе, чтобы инактивировать вирус. Поэтому исследователи напоминают о важности соблюдения базовых правил гигиены.

Омикрон не только лучше выживает на поверхностях. Ученые считают его более заразным, чем другие штаммы. Так его способность распространяться и размножаться оказалась в 70 раз выше, чем у дельты.

Омикрон

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Пока считается, что в целом омикрон менее опасен для человека, чем другие штаммы. Больные на 40% реже нуждаются в госпитализации и на 20% реже обращаются за медицинской помощью.

«Омикрон сопровождается сильным кашлем, ломотой в теле, головной болью и насморком. У людей, которые ранее уже болели ковидом или у вакцинированных уже есть иммунитет, поэтому они переносят болезнь легче. У людей, которые не делали прививку или не болели ковидом ранее, болезнь может протекать тяжело, вплоть до госпитализации», — рассказал МедПорталу Владимир Сибирский, заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением в Европейском Медицинском Центре.