«Единая Россия» попросила начать поставки военной продукции в ДНР и ЛНР

…«для сдерживания агрессии».

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев и генсекретарь партии Андрей Турчак попросили руководство страны начать поставки военной продукции в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики. Об этом говорится на сайте партии.

«Нас очень беспокоит вопрос защиты российских жизни жителей и соотечественников, проживающих на территориях ЛНР и ДНР. <…> В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны

оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции»,

— пояснил Васильев. Глава «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что «Донецк будет приветствовать любое решение об оказании помощи».

Накануне депутаты Госдумы от КПРФ предложили другим представителям нижней палаты российского парламента попросить президента Владимира Путина признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал эту инициативу «булавкой в Минские договоренности».

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