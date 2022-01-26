 

«Единая Россия» попросила начать поставки военной продукции в ДНР и ЛНР

26.01.2022, 23:14, Разное
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…«для сдерживания агрессии».

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев и генсекретарь партии Андрей Турчак попросили руководство страны начать поставки военной продукции в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики. Об этом говорится на сайте партии.

«Нас очень беспокоит вопрос защиты российских жизни жителей и соотечественников, проживающих на территориях ЛНР и ДНР. <…> В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны

оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции»,

— пояснил Васильев. Глава «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что «Донецк будет приветствовать любое решение об оказании помощи».

Накануне депутаты Госдумы от КПРФ предложили другим представителям нижней палаты российского парламента попросить президента Владимира Путина признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал эту инициативу «булавкой в Минские договоренности».

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил после заседания Совета национальной безопасности и обороны, что Киев работает над полной деэскалацией ситуации в Донбассе путем мирного урегулирования. Ранее Зеленский записал похожее обращение к согражданам, в котором также призвал не поддаваться панике из-за сообщений о возможности вторжения России. Президент призвал жителей успокоиться, «выдохнуть», не верить фейкам и «не бежать за гречкой».

Источник: Новая газета



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