 

Дочь Константина Меладзе Лия заявила, что не общается с женой отца Верой Брежневой

26.01.2022, 23:12, Разное
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У Константина Меладзе есть дочь Лия от первого брака. Недавно девушка рассказала о своих отношениях с новой женой отца Верой Брежневой. Ранее певица утверждала, что дружит с падчерицей, но в реальности это не так. 17-летняя Лия даже не общается с бывшей солисткой коллектива «ВИА Гра».

«Общаюсь только с отцом»

Наследница Константина Меладзе публично заявила, что вообще не общается с Брежневой. У девушки не было никаких конфликтов с певицей. Да и в целом ничего не было. Лия рассказала, что общается исключительно со своим отцом.

Напомним, что Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе в 2015 году. Пока у супругов не получилось родить общего ребенка. От предыдущих двух браков у Веры остались две дочери: Сара и Соня. А у продюсера от союза с первой женой Яной Сумм трое детей: Валерий, Лия и Алиса. После рождения долгожданного сына Яна полностью посвятила себя семье. Однако Константин Меладзе это не оценил. В 2013 году их брак распался.

Брат Константина Валерий, который является известным певцом, тоже женился на экс-певице группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой. Артист начал с ней отношения, находясь в законном браке с Ириной, от которой у него трое детей. Вскоре Меладзе развелся с Ириной и женился на Джанабаевой. Женщина родила артисту троих детей. С Брежневой общается Инга – дочь Валерия Меладзе от первого брака.



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