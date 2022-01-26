Россиянам гарантировали бесплатный доступ в «Госуслуги» и «ВКонтакте»

Госпортал «Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте» оказались в перечне социально значимых ресурсов, доступ к которым предоставляется бесплатно, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн после первого заседания правительственной комиссии по определению перечня отечественных социально значимых ресурсов.

«В первый перечень социально значимых ресурсов были включены «Госуслуги» и «ВКонтакте», – написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, почему «Госуслуги» – объяснять не надо, а «ВКонтакте» – это «одно окно» для пользователей и крупнейшая отечественная соцсеть, в которой размещено более 40 тыс. сообществ органов власти и госучреждений.

Уточняется, что в «Госуслуги» и «ВКонтакте» будут доступны россиянам даже при нулевом балансе. Портал «Госуслуги», позволяет получать гражданам госсервисы в удобном дистанционном формате. Инфраструктура соцсети ВК включает в себя более 35 тыс. страниц различных госорганов, где можно получить необходимую информацию, задать вопрос или получить оперативную связь. Также есть более 150 тыс. пабликов, посвященных благотворительности, страницы культурных и образовательных проектов, представлены волонтерские и социальные инициативы, возможности для общения с друзьями и близкими.

Парламентарий сообщил, что на следующем заседании комиссии будет обсуждаться возможность включения в перечень социальной сети «Одноклассники».

По словам директора Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сагдатулина Рустама, включение в список социально значимых ресурсов именно портала «Госуслуги» и соцсети «ВКонтакте» – более чем справедливый выбор. «Оба ресурса удовлетворяют критериям по своей популярности и функционалу. На «Госуслугах» ежедневно пользователи заказывают до 6,5 млн электронных услуг, его значимость для россиян трудно переоценить, и, конечно же, он должен быть доступен для каждого гражданина в любой жизненной ситуации», – сказал он.

«Какую роль играет «ВКонтакте» в жизни россиян, на мой взгляд, доказывать не надо, – говорит первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк. – Это уже давно не просто место для обмена сообщениями. Сейчас это огромная база контента и настоящий информационный канал, который позволяет оставаться на связи, узнавать новости, находить ответы и оперативно получать помощь. Это мощный инструмент для самореализации, обучения, благотворительности, творчества и даже ведения бизнеса. Постоянный бесплатный доступ каждого из нас к «ВКонтакте» – это гарантия того, что мы сможем реализовать все эти возможности даже при нуле на балансе».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного доступа к отечественным социально значимым сайтам.