 

Столтенберг: НАТО не пойдет на компромисс с РФ по праву стран на вступление в альянс

26.01.2022, 22:48, Новости дня
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил о передаче письменного ответа РФ на ее предложения по гарантиям безопасности.

«Сегодня НАТО передало письменный ответ РФ на предложения по безопасности. Мы сделали это параллельно с США», – цитирует его ТАСС.

Также он заявил, что НАТО предлагает РФ восстановить миссии в Москве и Брюсселе. Помимо этого, Москве предложено вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

Генсек уточнил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс.

Он заявил, что при необходимости за несколько дней будет развернут передовой отряд из пяти тысяч человек во главе с Францией в Черноморском регионе. 

 

В декабре 2021 года МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



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