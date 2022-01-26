Эксперт: Те, кто ждут вторжения на Украину, будут разочарованы

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил уверенность, что ждущие «вторжения» на Украину будут разочарованы. При этом, по его словам, показательные бряцание оружием и игра мускулами в виде наращивания военной активности в чувствительных зонах неизбежны.

«Параметры ответа США и НАТО на российские требования понятны. Ждем следующей фазы эскалации. Содержание – демонстрация силы, но не ее применение. Поэтому те, кто ждут вторжения на Украину, будут разочарованы, эта часть психоза продолжит висеть в воздухе, а вот показательные бряцание оружием и игра мускулами в виде наращивания военной активности в чувствительных зонах неизбежны. Инициатива пойдет от России, ответ с другой стороны, вероятно, [последует] в нескольких точках и [так будет продолжаться] не один раунд. Параллельно сохраняется политико-дипломатическая коммуникация, возможно, вплоть до высшего уровня ([президент США Джо] Байден – [президент РФ Владимир] Путин), происходит прощупывание возможностей перехода к снижению напряженности», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.

«Все это представляет собой малопривлекательное зрелище, а слабонервным лучше постараться на что-нибудь пока отвлечься. Успокаивать должно одно. Урон от реальной войны крайне велик для потенциальных участников, она рассматривается как самый последний и самый плохой вариант, в современных условиях фактически проигрышный для всех. Поэтому цель каждого – избежать ее, заменив иными формами поведения. И чем выше нервное напряжение и накал страстей, тем более убедительной заменой войны они служат. Пожелаем участникам соревнований успеха на этом поприще. От всей души», – добавил эксперт.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали РФ письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД РФ подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что РФ не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.

Напомним, Лавров говорил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.