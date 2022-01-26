Мнение: Гонка за утонувшим F-35

У истории с утонувшим в Южно-Китайском море F-35C будет продолжение.

ВМС США отчитались, что повреждения взлетно-посадочной палубы авианосца "Карл Винсон" незначительные и что полеты авиагруппы возобновлены. При этом уже обсуждается вопрос подъема упавшего за борт самолета, так как есть опасения, что Китай может поднять его раньше американцев (так как самолет находится в пределах досягаемости НОАК) и получить доступ к актуальным технологиям используемым при производстве палубного истребителя F-35 (если конечно у Китай их уже не получил другим, агентурно-техническим путем).



Схема произошедшего на борту "Карла Винсона".

Так как у обоих стороны есть средства подъема затонувшего самолета и обе стороны знают квадрат, где затонул самолет (а это произошло в водах, которые Китай считает своими и США фактически стоят перед проблемой проведения операции по поиску и подъему самолета в китайских водах, которые они называют международными), в американской прессе уже пишут о возможной гонке за затонувшим самолетом. Пока что неизвестна точная глубина, на которой лежит самолет Китайцы уже вовсю троллят в соц.сетях, мол "китайские рыбаки в Южно-Китайском море займутся этим вопросом".

В 7-м флоте США заявляют, что не могут строить догадок относительно того, будет ли Китай охотится за утонувшим самолетом и предпринимают меры по его возвращению.

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