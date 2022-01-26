Путин призвал не приостанавливать плановую медпомощь детям

…из-за распространения COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин призвал не приостанавливать оказание плановой медицинской помощи детям из-за роста заболеваемости коронавирусом. Его слова приводит «Коммерсант».

Фото: РИА Новости

«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не останавливалась, надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом»,— сказал Путин на совещании с правительством по видеосвязи.

Ранее плановую госпитализацию детей приостановили на три недели в Москве. Ограничение не касается пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, которых нужно госпитализировать для проведения противоопухолевого лечения. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям, заявили в столичном депздраве. По его данным, заболеваемость COVID-19 среди детей в Москве выросла за две недели в 14 раз.

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Сегодня по всей РФ впервые за пандемию было выявлено 74 692 новых случая заражения коронавирусом, из них 19 856 — в столице. Скончались от инфекции по стране за сутки 657 пациентов.

Вице-премьер Татяна Голикова отметила, что уровень госпитализаций детей с COVID-19 увеличился на 36,5%. В целом же за неделю показатель выявленных случаев COVID-19 вырос на 102,4%, 17% заболевших госпитализированы. Штамм «омикрон» зафиксирован на территории 72 регионов России. Из-за эпидемиологической ситуации Голикова призвала власти субъектов ввести коронавирусные ограничения там, где они еще не действуют.

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