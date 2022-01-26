Не содержат вредных веществ: косметолог призывает переходить на «съедобные» маски для лица

По словам звездного косметолога Марият Мухиной, кремы и другие косметические средства, которыми люди пользуются каждый день, содержат в своем составе множество вредных компонентов. Причем ни к одному из них у организма не выработались какие-либо способы сопротивления. Поэтому эксперт советует переходить на «съедобные» маски для лица, которые не содержат вредных веществ.

Маска из авокадо

Мякоть четверти авокадо и одну чайную ложку сметаны или греческого йогурта перемешайте до консистенции кашицы. Нанесите на лицо на десять-пятнадцать минут. Кожа после такой суперувлажняющей маски будет гладкая и мягкая.

Шоколадная маска

Возьмите по одной столовой ложке какао-порошка, кокосового молока и меда. Все тщательно смешайте и нанесите на лицо на десять-пятнадцать минут. Такая маска не только увлажняет и смягчает кожу, она также является антибактериальной и противовоспалительной.

Яичная маска

Если у вас сухая кожа, нанесите на нее яичный желток. Этот компонент поможет устранить ощущение стянутости. Жирую кожу намажьте яичным белком. Это способствует регуляции салоотделения. Маску следует выдержать в течение пятнадцати-двадцати минут, смыть холодной водой и нанести крем.

Банановая маска-пилинг

Возьмите четверть спелого банана и по половине чайной ложки лимонного сока, молотого кофе и кефира. Разомните в кашицу и на пятнадцать минут нанесите на лицо. Затем увлажните руки и при помощи круговых движений снимите кашицу, умойтесь и займитесь обычным уходом.

Питательная овсяная маска

Вам понадобится по две столовые ложки обычных овсяных хлопьев и горячей воды или горячего молока. Хлопья измельчите в блендере или кофемолке, залейте водой или молоком, перемешайте, дайте настояться десять минут. Равномерно нанесите полученную массу на лицо и оставьте на пятнадцать-двадцать минут. Затем маску смойте. Такая маска не только увлажняет и омолаживает кожу, но и сужает поры, а также обладает противовоспалительным эффектом.

Маска против морщин

Для маски, которая поможет разгладить кожу, вам понадобится яичный желток, пол-лимона, немного сливочного масла, столовая ложка меда и столовая ложка сметаны. Все компоненты следует тщательно перемешать, нанести на лицо и держать двадцать-тридцать минут. Такая маска обладает не только питательным и отбеливающим свойствами, но и лифтинг-эффектом.

“Съедобные” маски делают исключительно из свежих продуктов, поэтому хранить их можно в холодильнике не более пяти дней. Не следует доставать смеси пальцами во избежание образования в них бактерий.