На что можно рассчитывать через 30 дней: худеем за месяц — миф или реальность

Быть стройной и красивой мечтает каждая женщина. Некоторые прибегают к экспресс-похудению, чтобы получить максимально возможный результат за минимальный отрезок времени. А это приводит к тому, что после сброса незначительного веса человек набирает столько же и даже больше килограммов. Давайте узнаем, что нужно делать, чтобы похудеть за месяц без вреда для организма.

Почему происходит набор веса после похудения

Экспресс-похудение воспринимается организмом как экстремальная ситуация, в которой человек переживает голод и стресс. Поэтому запускаются механизмы защиты. В результате их работы процесс сжигания жира замедляется, а в некоторых случаях вообще останавливается. Более того, организм начинает накапливать жиры на тот случай, если вновь придется столкнуться с голодом.

Способ похудения, который воспринимается организмом как естественный процесс, должен быть медленным. Но не у всех получается достичь заветной цифры на весах, потому что данный процесс сопровождается психологическими трудностями, так как приходится отказывать себе в любимой еде и утомлять себя тренировками.

Что нужно делать

Для начала перестаньте верить обещаниям модных гуру, которые вам гарантируют идеальную форму за пару недель. Это всего лишь обман доверчивого покупателя, на чувствах которого играют маркетологи всевозможных курсов и программ. Их цель – на вас заработать. Помните, что быстрое похудение противоречит физиологии человека.

Чтобы добиться хорошего результата, поставьте четкую цель. Без нее еще на начальном этапе разрушается большинство грандиозных планов. Это особенность психологии человека: если нет цели, нет и мотивации, поэтому дело относится к разряду необязательных. Вот примеры целей, которые могут вас вдохновить:

привести себя в форму, чтобы жаркими летними днями носить модные наряды; похудеть перед важным событием, таким как свадьба, чтобы надеть то самое платье и покорить всех своей красотой; чтобы любоваться своим потрясающим отражением в зеркале; чтобы удивить всех подруг.

На что обратить внимание

У размеренной диеты есть существенные плюсы. Во-первых, не нужно есть какой-то один продукт в течение недели (гречку, кефир, яблоки). Во-вторых, вы точно не наберете сброшенные с трудом килограммы, потому что организм успевает привыкнуть к новым формам и принять новый способ жизни. Но важно осознавать, что вы сбросите за месяц всего 6-8 кг.

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К обязательным условиям размеренной диеты относятся:

Подсчет количества потребляемых калорий. Нужно знать, сколько белков, жиров и углеводов вы съели за день. Занятия спортом 6 дней в неделю: 2 тренировки кардио и 4 силовых. Один день в неделю посвящается отдыху. Чередование разгрузочных дней. Такая тактика дает положительные результаты и снижает давление на психику. Например, в один из разгрузочных дней можно съесть любимое блюдо, но в меру. В остальные дни нужно чередовать низкое и очень низкое потребление углеводов.

Чтобы ваши усилия дали положительный результат, нельзя:

Съесть что-то вкусное и вредное, а потом давать себе обещание сбросить съеденные калории на дополнительной тренировке. Снижать калорийность блюд и продуктов, если процесс похудения стал медленнее. Вместо этого необходимо дать организму отдых и устроить разгрузочный день. Этот шаг поможет восстановить обмен веществ и приведет к активному сжиганию жира. Заниматься однотипными кардиотренировками. Гораздо эффективнее заниматься на велотренажере и эллиптическом тренажере, делать плиометрические и силовые упражнения.

Что можно есть при размеренной диете

Режим питания при данном типе питания предполагает три приема пищи и три перекуса. Меню должно состоять из:

Постных источников белка, полезных жиров и медленных углеводов. Достаточного количества воды. Это примерно 8 стаканов воды в день. В этот объем не входят супы, компоты, соки, кофе, чай. Фруктов, овощей, круп, постного мяса (курицы, говядины, рыбы), растительных масел и орехов. Кисломолочных продуктов с низким содержанием жира.

Люди, которые следовали размеренному питанию, отметили, что в первое время им было трудно перестроиться на непривычный режим. Но результат, который был в конце месяца, их приятно удивил, так как худеть было не трудно. Важно, что при таком подходе, как правило, лишние килограммы больше не набираются.