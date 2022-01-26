Мнение: У «Единой России» чешется Донбасс?

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев и генсекретарь партии Андрей Турчак обратились к «руководству нашей страны» (видимо имеется в виду президент России) с просьбой помочь самопровозглашенным ДНР и ЛНР «в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан».

Вообще-то ДНР и ЛНР – это части Луганской и Донецкой областей Украины. И это исключительное внутреннее дело Украины, что делать самозванцами на территории Украины. Как в свое время было исключительно внутренним делом России, что делать с самопровозглашенной Республикой Ичкерия.

И не надо размахивать «Минским соглашением», потому что этот документ такое же фуфло, что и «Хасавюртовские соглашения»….

Если бы в свое время главы партий власти и парламентских фракций этих партий в Турции, во Франции или Германии обратились к главам государств с просьбой начать поставки в Чечню оружия и боеприпасов «необходимой для сдерживания агрессии военной продукции», Россия, как минимум созвала бы Совет безопасности ООН, а озвучившие подобное предложение вполне могли бы оказаться или в тюремной камере, или в психушке.

Но, видимо, Васильев и Тручак считают, что Донбасс – это другое. Хотя если бы Россия перестала поддерживать самозванцев из ДНР и ЛНР и плотно перекрыла границу с Украиной в районах, захваченных самозванцами, война на Донбассе уже давно завершилась бы…

Фотография отсюда

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