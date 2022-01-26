Первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде

Первые олимпийцы из РФ вылетели в Пекин из аэропорта Шереметьево в 21.05 мск для участия в Олимпийских играх.

В Пекин вылетели команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку, информирует ТАСС.

В состав мужской олимпийской команды по биатлону вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Женскую сборную на Играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

В российскую команду по шорт-треку вошли десять спортсменов. В состав женской команды включены Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова, в состав мужской сборной вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог.

В состав женской национальной команды по хоккею вошли вратари Диана Фархутдинова («Динамо-Нева»), Мария Сорокина («Агидель»), Дарья Гредзен («Бирюса»), защитники Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе – СКИФ), Екатерина Николаева («Динамо-Нева»), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе – «Агидель»), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе – «Торнадо»), нападающие Людмила Белякова, Елена Дергачева, Анна Шохина (все – «Торнадо»), Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все – «Динамо-Нева»), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе – СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе – «Бирюса»), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Ольга Сосина (все – «Агидель»). Три хоккеистки отправились в Пекин в качестве запасных: голкипер Валерия Меркушева (СКИФ), защитник Лиана Ганеева («Динамо-Нева») и нападающий Полина Лучникова («Агидель»).

Женскую команду по конькобежному спорту на Олимпиаде представят Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева. В мужскую команду вошли Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.

Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета РФ 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.

Ранее почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что представлять Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине едут лучшие представители российского спорта в зимних дисциплинах.