 

Блинкен объяснил рекомендации американцам покинуть Украину

26.01.2022, 22:04, Новости дня
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Рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Соединенных Штатов уверена в том, что РФ начнет предполагаемое «вторжение», сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте.

Блинкен напомнил, что Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам рассмотреть возможность незамедлительного выезда с Украины, предписал семьям сотрудников посольства Соединенных Штатов в Киеве покинуть страну, а также разрешил сделать это некоторым сотрудникам дипломатического представительства, передает ТАСС.

«Это решение было основано только на одном факторе – безопасности наших коллег и их семей. И учитывая продолжающееся массированное наращивание российских вооруженных сил на границах Украины, которое имеет множество признаков подготовки к вторжению, эти шаги были разумными», – выступил с утверждением госсекретарь. «Пока мы не знаем, будет ли РФ продолжать свою агрессию в отношении Украины. В любом случае мы обязаны разослать эти уведомления американцам», – добавил шеф американской дипломатии.

Ранее в среду посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. В понедельник Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.

Кроме того, Госдепартамент США рекомендовал американцам воздерживаться от поездок в Россию в связи с тем якобы существующей напряженностью на границе с Украиной.

В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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