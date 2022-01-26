“Нет никаких изменений позиции США”. Блинкен рассказал о содержании ответа на требования Москвы по “гарантиям безопасности”

Блинкен отметил, что содержание документа соотносится с позицией США, о которой открыто говорили ранее.

“Могу только повторить то, что мы заявляли публично в течение многих недель, а на самом деле – лет. Мы будем поддерживать принцип открытых дверей в НАТО. Это обязательство, которое мы должны соблюдать. Нет никаких уступок, изменений в позиции США в этом документе. Нет изменений и не будет изменений”, – подчеркнул госсекретарь.

По его словам, Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров.

Госсекретарь США перечислил направления, по которым Соединенные Штаты и РФ могут вместе работать. В их числе Блинкен назвал в том числе и безопасность России. Он добавил, что решение примет президент России Владимир Путин.

“Посмотрим, какой будет ответ. Если Россия отнесется серьезно, на принципах взаимной ответственности с целью повысить уровень безопасности для всех, этим мы сможем заниматься. Все это сформулировано в этом документе, но за Путина мы не можем принимать такие решения”, – сказал Блинкен.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по “гарантиям безопасности”. Документы не опубликованы.

Блинкен сегодня также заявил о том, что США продолжат поддерживать Украину и подчеркнул, что перед РФ поставили выбор: пойти по дипломатическому пути.

“Мы изложили все последствия, с которыми России придется иметь дело, если она пойдет по другому пути. Кроме того, мы обязаны усилить поддержку украинской безопасности и экономики. Наши союзники в Европе едины в этом мнении. Теперь России нужно решить, как отреагировать. Мы готовы в любом случае”, – заявил госсекретарь.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

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