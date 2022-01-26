США обсуждают с союзниками переброску 3 тыс. военных в Болгарию, Румынию и Венгрию – СМИ

Предполагается, что войска могут быть отправлены в Болгарию, Румынию и Венгрию – по 1 тыс. военнослужащих в каждую из этих стран. По данным источника CNN, США и Великобритания рассматривают возможность нового развертывания военных сил в Восточной Европе перед вероятным вторженем РФ, однако не все 30 членов НАТО готовы к этому.

К примеру, Германия, отказалась продавать новое оружие Украине, в связи с чем США ведут переговоры об отправке дополнительных сил на двусторонней основе в виде “коалиции желающих”.

При этом президент США Джо Байден не намерен направлять американские войска в Украину. Об этом 25 января сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.

Контекст:

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря 2021 года, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Столтенберг отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

В то же время в США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля.

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