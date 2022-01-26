 

Политолог: “Европейская солидарность” и группа Левочкина-Бойко в ОПЗЖ поддержали коррупционный законопроект “Слуги народа”

26.01.2022, 21:22, Новости дня
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“ЕС и группа Левочкина-Бойко в ОПЗЖ поддержали коррупционный законопроект “слуг”? Сегодня в Верховной Раде нардепы “Европейской солидарности” и группа Левочкина-Бойко в составе ОПЗЖ дружно поддержали “Слугу народа” при голосовании за коррупционный законопроект? Речь о законе о внесении изменений в раздел Х “Заключительные и переходные положения” закона Украины “О публичных закупках” об особенностях применения переговорной процедуры закупки (№6273). Который несет в себе риски закупки услуг по завышенным ценам и неэффективного расходования бюджетных средств, а также ограничение конкуренции при осуществлении таких закупок. Так как вводит вместо открытых торгов непрозрачную переговорную процедуру для ряда госзакупок по модернизации компрессорных станций. Это делает невозможным соблюдение принципа прозрачности закупок”, – написала эксперт.

Она объяснила, что законопроект лишает общественность возможности вести мониторинг тендерных процедур и распределения бюджетных средств.

“И вот за этот откровенный дерибан в исполнении действующей власти внезапно проголосовали “непримиримые оппозиционеры”, а именно: Сергей Дунаев, Владимир Кальцев, Антонина Славицкая, Александр Качный, Александр Пономарев и Николай Скорик из группы [Сергея] Левочкина – [Юрия] Бойко в ОПЗЖ. И все присутствовавшие на заседании 18 народных депутатов от Е. Бойко, Левочкину и ЕС что-то пообещали за такую поддержку откровенной коррупции? Посмотрим, как будут развиваться события и что это за новая “коалиция” у нас тут образовалась, уверена, будет интересно”, – подытожила Лупова.

Контекст:

Законопроект, о котором пишет Лупова, Рада приняла во втором чтении и в целом на заседании 26 января 243 голосами. В первом чтении он был принят 2 декабря. 

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что его действие распространяется на закупку работ, необходимых для строительства пятого, шестого и седьмого гидроагрегатов Днестровской гидроаккумулирующей электростанции. Инициаторы законопроекта считают, что что проведение закупок  для этого проекта занимает длительный срок и затягивает сроки выполнения работ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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