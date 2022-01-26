 

Блинкен заявил о продолжении работы посольства США на Украине

26.01.2022, 21:20, Новости дня
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Дипломаты в посольстве США на Украине продолжают работу, сообщил госсекретарь США Энтони Бликен.

«Я бы хотел четко дать понять, что наше посольство в Киеве остается открытым. Мы продолжаем поддерживать серьезное присутствие, чтобы оказывать Украине дипломатическую, экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности», — сообщил он.

По его словам, рекомендация гражданам Штатов покинуть Украину не означает, что США уверены в том, что РФ начнет вторжение, передает ТАСС.

«Пока мы не знаем, будет ли РФ продолжать свою агрессию в отношении Украины. В любом случае мы обязаны разослать эти уведомления американцам», – утверждает американский политик. 

Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве призывает американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. В ведомстве заявили, что отъезд дипломатов состоится «из соображений предосторожности и для поддержки безопасности».

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



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