Студенты в Индии подожгли поезд из-за сложных экзаменов

Студенты в штате Бихар (Индия) подожгли несколько вагонов поезда, забросали камнями другой состав и устроили беспорядки из-за усложнения экзаменов по набору персонала железных дорог, сообщают местные СМИ.

Протесты связаны с экзаменом Совета по набору персонала железных дорог по нетехническим популярным категориям, который прошел в 2021 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NDTV.

Студенты выступили против решения провести второй этап экзамена, утверждая, что это несправедливо по отношению к тем, кто прошел первый этап, результаты которого были опубликованы 15 января.

В ответ на протесты правительство приостановило проведение экзамена и создало комитет для рассмотрения жалоб протестующих студентов.

Заявки на участие в экзаменах подали около 12,5 млн человек, а на сам экзамен пришли около 600 тыс. человек. По итогам экзаменов железные дороги Индии рассчитывали набрать только 35 тыс. новых сотрудников с начальной зарплатой от 19,9 тыс. до 35,4 тыс. рупий (от 265 до 472 долларов) в месяц.

Министр железных дорог Ашвини Вайшнав призвал студентов не нарушать закон и заверил их, что жалобы будут рассмотрены.

Протестующие утверждают, что в уведомлении, опубликованном в 2019 году, упоминался только один экзамен, и обвиняют правительство в том, что оно «играет с их будущим». Министерство железных дорог уточнило, что второй этап экзаменов был четко упомянут в опубликованных правилах.