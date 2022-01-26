 

Блинкен анонсировал контакты с Лавровым в ближайшие дни

26.01.2022, 21:20, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ближайшие дни.

«Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в предстоящие дни – после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги», – цитирует его РИА «Новости».

Напомним, Блинкен заявил, что американская сторона передала РФ письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что США передали письменный ответ по гарантиям безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.

До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

Он заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.



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