Ученые рассказали о влиянии генов на продолжительность жизни человека

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы влияния генов на организм. Выяснилось, что корректировка некоторых элементов генома способна способствовать увеличению жизни человека.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Университетский колледж Лондона (Великобритания), стала их гипотеза о том, что механизм синтеза белка в клетках, столь необходимый для развития человеческого организма, возможно не является столь важным процессом в преклонном возрасте. В рамках научной работы исследователи провели анализ генетических данных предшествующих исследований, в которых принимало участие свыше 11 тысяч человек, жизненный путь которых был весьма долгим. Они выяснили, что люди, склонные к долгожительству, имеют сходную пониженную активность определенных генов. В частностью, данные гены имеют связь с парой ферментов РНК-полимеразы (Pols), транскрибирующих трансферные и рибосомные РНК, а кроме того – с экспрессией генов рибосомных белков. К слову, открытие косвенно доказывает, что препарат рапамицин, действующий для ингибирования Pol III, может быть полезен для повышения уровня продолжительности здоровой жизни.

Примечательно, что ранее проведенные исследования в данном направлении уже показали способность генов в замедлению старения у некоторых модельных организмов – мух, червей и дрожжей. Так, корректировка генома заставила плодовых мушек функционировать на 10% дольше по сравнению с контрольными экземплярами.

“Мы обнаружили, что подавление этих генов может увеличить продолжительность жизни людей, возможно, потому, что они наиболее полезны в начале жизни, прежде чем вызвать проблемы в пожилом возрасте”, – резюмировал один из авторов научной работы Назиф Алик. Материалы исследования были опубликованы Genome Research.

Источник: ufacitynews.ru