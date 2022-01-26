Мнение: Доступ к телу



(почему Собчак – не проститутка)

Все пишут, что Ксения Собчак – это какая-то просто “королева корпоративов”, что она чуть ли не самый востребованный в стране (!) ведущий для корпоративных вечеринок, причем у самых крутых корпораций и просто у “наших простых отечественных миллиардеров”. Настолько часто про это слышу в последнее время, что уже поверил (сам-то я, понятно, на корпоративах Газпрома, Роснефти и Абрамовича не бываю, личным опытом подтвердить не могу).

Но, поверив, удивился: а почему, собственно? С чего такая популярность Собчак у корпоративных боссов?!

Ну в самом деле – она ведь не Тарапунька и Штепсель в одном лице. И не “резидент” Камеди Клаб. Не припомню каких-то особо уморительных скетчей в ее исполнении на Ютубе (ну разве кроме известной тирады про “детей-гаденышей”, но это тоже, честно говоря, если и юмор, то на любителя).

Может быть, она сражает обаянием? Гм… насчет обаяния я бы без вопросов поверил, если б речь шла об Иване Урганте. Вот в то, что он “король корпоративов”, я, как говорил Жванецкий, “верю сразу и навсегда”. Но Ксения?! Да, она ведь, кстати, и не Жванецкий ни разу. Не знаю никаких ее монологов (кроме да, того же самого про “детей-соседей, что мешают спать”, только наоборот).

А в чем же тогда дело? Может, Собчак – секс-бомба? Настолько охрененная секси-герл, что ей, как в старой хохме, можно “даже не петь, а просто ходить по сцене туда-сюда”?! Не, ну представления о женской красоте весьма субъективны, кто б спорил, на вкус и цвет, мой вкус тоже не эталон, но… Но тоже, простите, “позвольте вам не поверить”. Да ну просто на возраст давайте посмотрим – 37 лет. Хотя нет, не будем. Просто помолчим.

Но тогда что ж причиной?? Что заставляет миллиардеров и Газпром приглашать Собчак и платить ей какие-то невероятные гонорары – 50 тыс. евро, 100 тыс. евро…? Ну не ее же некогда причастность к “Дом-2”, в конце-то концов! Неужели Абрамович и Рыболовлев такие поклонники Дом-2?!

Ларчик, думается, открывается совсем просто. Ксения нужна “сильным мира сего”, потому что у нее, как считается, есть прямой доступ “к телу”. Вот и все. Она может замолвить словечко или даже устроить встречу с… ну да, с ним. С Крестным Отцом.

Вот и всё. В авторитарных странах, да еще с такой сверхцентрализацией, как у нас, “доступ к телу” – это валюта не хуже, а то и намного лучше любой другой. Люди с “прямым доступом” – на вес золота. Для “серьезных людей” 100 тыс. евро даже не за доступ, а за возможность доступа – вполне адекватная цена. Однако давать прямую взятку – это так грубо…

А вы говорите – Ургант. Ургант – это для души.

А Собчак, вот в чем парадокс, реально, как элитную проститутку, приглашают из-за жгучего желания получить “доступ к телу”. И готовы платить за это, сколько скажет. Проблема лишь (проблема?) в том, что тело, которое хотят – не её. (2018)