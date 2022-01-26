Интересует попка – Личное мнение

На голубом глазу исполнитель таких песен как… И как… Как-как? Ну, каких-то песен, Алексей Чумаков вдруг заявил, что глазеть на задницы посторонних женщин для женатого мужика вполне себе норма.

«Я считаю, что мужчина должен заглядываться на женщин. Это нормально. Ну, посмотрел я на попку. Слава Богу, что интересует еще попка».



Фото: Соцсети

Ну, нормально. И не просто нормально, но и должен. Иначе, по логике исполнителя, мало ли кто про тебя что подумает.

При всём этом, сам Чумаков женат.

Что чувствует жена такого, кто считает своим долгом смотреть на посторонние попки, мужчина не думает.

Он — альфа. Он — ого-го. Мужик с большой буквы М.

Однако на самом деле, высказывая такое, мужчина демонстрирует не свою «альфистость», а реальную слабость. Я бы даже сказала — трусость.

Судите сами, ну не хочет мужик жену. Так бывает — расхотел за годы брака. Или хочет не только жену, но и постороннюю задницу — и это нормально, даже если таких задниц — все.

Вот только зачем себе врать?

Разве не стоит сказать прямо и откровенно: хочу, дорогая, ещё кого-то! И развестись, не унижая жену капающими слюнями вожделения на постороннюю попку?

Понимаю, на это нужна смелость, которой зачастую и нет.

Впрочем, подобному поведению и таким словам мужчин потакаем мы — женщины. Их — мало, плохойкий — да мой. Что такого в том, что посмотрит чужую на попку? Некоторые даже примут и факт измены — ну, кобелино они все, погулял и вернулся.

Так они себя потом успокаивают.

К чему это я? Ах, да: уважайте близких. И не терпите, когда не уважают вас. Только те, кто сам уважает себя, заслуживает уважения. Это касается как мужчин, так и женщин.

Стерпели бы, когда б ваши муж/жена распустили сопли на посторонних?

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