Курс евро превысил 90 рублей
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…впервые с июля 2021 года, доллар стоит больше 80 рублей.
Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей, свидетельствуют данные торгов. ТАСС отмечает, что это произошло впервые с июля прошлого года. Доллар превысил отметку 80 рублей.
Динамика курса евро на Мосбирже
Стоимость евро достигла 90 рублей в 18:35 (мск).
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Источник: Новая газета
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