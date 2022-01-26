 

Курс евро превысил 90 рублей

26.01.2022, 21:02, Разное
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…впервые с июля 2021 года, доллар стоит больше 80 рублей.

Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей, свидетельствуют данные торгов. ТАСС отмечает, что это произошло впервые с июля прошлого года. Доллар превысил отметку 80 рублей.

Динамика курса евро на Мосбирже

Стоимость евро достигла 90 рублей в 18:35 (мск).

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Рубль слабеет на фоне напряженности вокруг ситуации с Украиной, считают аналитики. Ранее Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России». Также НАТО объявило об увеличении своего присутствия на территории Восточной Европы. На фоне ослабления российской валюты Forbes заметил, что совокупное состояние 104 российских миллиардеров с 20 декабря 2021 года по 25 января 2022 года сократилось на $27,9 млрд.

Источник: Новая газета



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