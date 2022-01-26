В Польше изобрели специальную пушку для борьбы со смогом

В Польше изобретено эффективное средство борьбы со смогом. Отметим, что загазованность больших городов периодически увеличивается до недопустимых пределов в условиях длительной безветренной погоды.

Польские ученые предложили бороться со смогом пушкой, «выстреливающей» звуковые волны. Создано действующее устройство, которое внешне выглядит, как обращенный в небо рог.

Пушка образует настолько мощные звуковые волны, что они буквально уносят частицы парниковых газов и взвесей в верхние слои атмосферы. «Обстрел» нужно вести примерно два часа в день. Побочным эффектом становится неприятный звук. Однако смог в городе исчезает, что подтверждается проведенными испытаниями.