 

В Аризоне создана ферма с механическими деревьями

26.01.2022, 20:58, Новости дня
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Проблема очистки воздуха от парниковых газов, в том числе от углекислого, может быть решена при помощи ферм из специальных механических деревьев. Ученые в штате Аризона (США) представили такие устройства, которые эффективно собирают СО2 прямо из воздуха.

Для этого используются диски, состоящие из специального адсорбирующего вещества, поясняет Клаус Лакнер, руководитель данного проекта.

Эти диски многоразовые. На протяжении 20 минут они впитывают в себя углекислоту, а затем опускаются в резервуар с водой и методом полоскания очищаются от загрязнения. Затем их используют повторно много раз. Как стало известно, Лакнер уже получил от американского правительства финансирование для создания трех таких ферм.  



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