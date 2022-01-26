 

На портале Airbnb появилось объявление о сдаче комнат в Эрмитаже

26.01.2022, 20:51, Разное
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На портале недвижимости Airbnb появилось объявление о посуточной аренде одной из пяти комнат музея Эрмитаж. Цены в зависимости от сезона, площади и интерьера помещения колеблются от 10 до 30 тысяч евро за день.

«К сожалению, пандемия коснулась и нас. Посетителей стало меньше, вот и приходится как-то выкручиваться», — пояснил директор музея Михаил Пиотровский.

Кроме ночевки во дворце, клиенты могут за дополнительную плату заказать завтрак в «царской обстановке». Также в распоряжении гостей сауна и караоке, находящиеся в подвале Эрмитажа.

Михаил Пиотровский сообщил, что только за первые сутки с момента дачи объявления музей получил более 200 заявок со всех концов мира. Особым спросом среди клиентов пользуется зал, обставленный мебелью экс-главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.

Опытом Эрмитажа заинтересовались и другие известные музеи России. В частности, руководство Петергофа и Екатерининского дворца тоже планируют посуточно сдавать часть комнат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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