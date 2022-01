Мнение: Вымирает ли Китай, как английский стал языком мировой науки и 22.2.22 22:22:22

1. В китайской демографии всё так же грустно, как и в других развитых странах. Отказ от традиционных ценностей и повышение благосостояния общества сделали своё дело — рождаемость в Китае снижается впечатляющими темпами. Дополнительным ударом стала и политика «одна семья — один ребёнок»: грабли, на которые наступили только китайцы. Блогер genby пишет:

Вышли предварительные данные по китайской демографии. Очередное падение рождаемости на 1,4 млн рождений и рост смертности на 0,13 млн. Прирост населения сократился до 480 тысяч человек. С ежегодной эмиграцией из Китая в 350 тысяч человек. Нынешний прирост упал до микрозначения в 130 тысяч человек.

130 тысяч человек в масштабах Китая – малозаметная величина. С учётом статистических допущений, возможно, что в действительности китайское население уже начало сокращаться (гораздо раньше, чем прогнозировалось).

2. К вопросу о том, каким образом английский язык стал главным языком мировой науки:

Американский ученый из Принстона Майкл Гордин выяснил, что доминированию английского языка как международного способствовали обильные переводы опубликованных в СССР огромных массивов научных работ, которые к 1948 году составляли 1/3 всех неанглоязычных научных публикаций в мире. Десятилетие с небольшим спустя на английском выходила уже примерно половина всех научных публикаций, а к 2005-му англоязычные работы и вовсе составили порядка 90%.

В своей недавно вышедшей книге (Michael D. Gordin. On the Fringe: Where Science Meets Pseudoscience. Oxford University Press, 2021) ученый приводит аргументы, согласно которым перевод с русского на английский научных работ, опубликованных в СССР, послужил укреплению последнего в качестве международного языка.

В 1948 году, отмечает Гордин, треть научных работ, опубликованных не на английском языке, приходилась на русский. В годы Холодной войны его доля выросла, также стало расти число переводов с русского на английский.

Историк пишет, что в 1940-х годах в США было распространено мнение, что научный русский язык значительно проще литературного, прежде всего из-за использования меньшего числа глагольных категорий, в частности, преобладания страдательного залога.

В 1950-х годах в США стал развиваться машинный перевод с русского на английский, который не получил широкого распространения, прежде всего из-за ограниченных возможностей использования правил синтаксиса. В частности, программа Дострета, написанная на перфокарте, предполагала использование всего 250 слов русского языка и шести основных правил синтаксиса.

Окончательно машинный перевод потерял актуальность к началу 1960-х: стало понятно, что дешевле использовать переводчиков. В этому времени несколько американских издательств наладило собственный перевод основных советских научных журналов.

В частности, AIP (American Institute of Physics) издавало англоязычный Soviet Physics-JETP (советский и теперь уже российский «Журнал экспериментальной и теоретической физики»), но, когда с 1955 по 1965 годы число страниц издания в год выросло с 1,5 до 4,5 тысячи, данная деятельность стала нерентабельной.

К этому времени, отмечает Гордин, успешные и активные ученые в Индии и Китае уже владели английским и могли отслеживать ситуацию в своей области науки, используя только один язык. Вместе с негативной реакцией на немецкий после Второй мировой войны, отмечает Гордин, это подготовило почву для того, что к 1960 году на английский язык приходилась уже половина научных публикаций, а в 2005 году этот показатель достиг 90 процентов.

Добавлю от себя, что 1948 — это как раз конец эпохи «царских» учёных, которых к этому времени осталось уже относительно немного.

3. По сети ходят конспирологические теории о том, что очередная война у границ России может начаться во время Зимней Олимпиады в Пекине. Ведь так было в 2008 году (08.08.08) во время Летней Олимпиады в Пекине, и в 2014 году во время Олимпиады в Сочи, когда американцы разожгли конфликты, в которые вынужденно пришлось вмешиваться России.

В Госдепе любят повторять уже однажды опробованные методы. Поэтому, считают теоретики, и в этот раз американцы попытаются испортить китайцам праздник. С точки зрения США провокация во время Олимпиады выгодна со всех сторон: Олимпийские игры потеряют часть аудитории, отношения России и Китая будут слегка подпорчены, Россия либо не рискнёт вмешиваться и разруливать ситуацию до конца игр, либо сразу введёт войска и испортит свой международный имидж нарушением «олимпийского перемирия».

Лично я полагаю, что США и были бы рады навредить, но на этот раз подходящих карт у американских политиков просто нет. Возможно, что-то во время Олимпиады и начнётся. Однако жёстко привязываться к датам проведения игр не более разумно, чем назначать что-нибудь, например, на 22.02.2022, на 22 часа 22 минуты.