 

Психиатрическая экспертиза признала львовского антивакцинатора Стахива вменяемым

26.01.2022, 20:38, Новости дня
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30 ноября суд назначил Стахиву принудительную психиатрическую экспертизу во Львовской областной психбольнице в течение 30 дней. Прокурор заявлял, что следствие будет объявлять обстоятельства, “при рассмотрении которых подозреваемый Остап Стахив может быть признан невменяемым или ограниченно вменяемым”.

Эксперты, как сообщили в прокуратуре в среду, признали подозреваемого психически здоровым и вменяемым.

Контекст:

Как пишет Zaxid.net, Стахив в своих соцсетях заявлял, что пандемии коронавируса не существует, а также распространял фейки и теории заговора о вакцинации. Его аккаунты блокировались в Facebook и YouTube. “Он называет себя руководителем незарегистрированной организации “Права человека”, на счет которой собирает деньги для своих акций”, – говорится в статье. Портал отметил, что именно Стахив был одним из организаторов митинга антивакцинаторов, который прошел в Киеве 3 ноября 2021 года.

9 ноября Zaxid.net сообщил, что ряд политиков, среди которых парламентарии от “Голоса” Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко и Ярослав Рущишин, а также депутат Львовского городского совета от “Голоса” Игорь Шолтыс, обратились в СБУ насчет деятельности Стахива.

16 ноября у Стахива провели обыски. Ему и еще одному фигуранту, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

19 ноября Стахива арестовали на 60 дней с альтернативой залога в 998,8 тыс. грн.

24 ноября в Киеве прошел марш, участники которого протестовали против вакцинации от COVID-19 и требовали освободить Стахива. В акции приняло участие порядка 1,5 тыс. человек, они несли плакаты с QR-кодами, которые ведут на сайт “Единой России”. В СНБО заявили: митинг является подтверждением того, что Россия проводит информационную спецоперацию, направленную на уменьшение уровня вакцинации населения Украины.

1 декабря Стахив вышел на свободу под залог. Адвокат заявлял, что деньги на его внесение собрали сторонники подозреваемого.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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