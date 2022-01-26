Близкий к Коломойскому нардеп оформил на себя крупного подрядчика “Укравтодора” – СМИ

Они отмечают, что проект “Наші гроші” связывал “Хмельницкое ШБУ-56” с нардепом еще в 2017 году, однако до недавнего времени эта компания была оформлена на других лиц.

“Нардеп Лабазюк оформил контроль над подрядчиком “Укравтодора” путем покупки 100% ООО “Сток Центр”, которое в свою очередь владеет 99,95% “Хмельницкого ШБУ-56”, – пишут авторы материала. – Напомним, депутатская группа “За майбутнє” контролируется Игорем Палицей – бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Группа является главным союзником президентской фракции “Слуга народа” в парламенте”.

“Наші гроші” сообщали, что в прошлом году предприятие вошло в топ-6 крупнейших получателей денег от “Большого строительства”. Компания в 2021 году заработала благодаря тендерам 5,23 млрд грн, и нарастила выручку почти в два раза.

Контекст:

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

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