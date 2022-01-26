Бывшего вице-премьера Пермского края арестовали за хищение из благотворительного фонда

Суд Нижнего Новгорода арестовал экс-зампреда правительства Пермского края Елену Лопаеву по обвинению в хищении из благотворительного фонда.

Как сообщили РИА «Новости» в суде, по версии следствия, Лопаева сговорилась с директором некоего благотворительного фонда (название не раскрывается), после чего похитила более 50 миллионов рублей.

Уточняется, что ей «избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 23 марта включительно».

Лопаева занимала различные посты в администрациях Перми и региона. С 2013 года работала в департаменте экономической политики и развития Москвы. На пост вице-премьера пермского правительства была назначена в 2017 году, покинула его в начале 2020-го.

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