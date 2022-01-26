 

Суд в Польше отклонил требование Белоруссии об экстрадиции основателя NEXTA

26.01.2022, 20:36, Новости дня
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Польский суд отклонил запрос Белоруссии об экстрадиции из республики основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило, сообщило Польское агентство печати (ПАП).

«Вы не можете кого-то отдать в руки правосудия, если этой системы правосудия вообще не существует. Вы не можете кого-то отдать в руки государства, которое на самом деле государством не является», – приводит слова судьи Дариуша Любовского ПАП, информирует РИА «Новости».

Сообщается, что польская прокуратура обратилась в суд с просьбой признать экстрадицию Путило в Белоруссию юридически недопустимой, эту позицию поддержал суд.

Ранее Путило попросил польские власти выделить ему дополнительную охрану. Путило также призвал Евросоюз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко с целью добиться освобождения бывшего главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске после посадки самолета Ryanair. 

На пресс-конференции присутствовали отец и мать Протасевича, они попросили страны ЕС и США помочь освободить их сына и его подругу россиянку Софию Сапегу.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.



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