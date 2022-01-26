Звезда 90-х годов Алёна Апина кардинально сменила имидж

Популярная звезда 90-х годов Алёна Апина недавно перенесла пластическую операцию, после которой решила радикально сменить имидж. В сети Instagram певица разместила новое фото, на котором она предстала в необычном виде.

На фотографии артистка позирует в длинном чёрном платье облегающего силуэта и в туфлях на высоких каблуках. Волосы она перекрасила в ярко-фиолетовый цвет.

Мнения поклонников разделились: одни выразили восхищение фигурой и новым образом певицы, другие считают, что этот образ ей не идёт и даже делает её старше.

24 января Алёна Апина впервые вышла в свет после перенесенной пластической операции. Она посетила театр-кабаре, в котором состоялась премьера английского сериала «Ночные вызовы». На светском мероприятии были также Светлана Бондарчук, Арина Шарапова, участницы группы «Фабрика».

У звезды 90-х годов явно помолодевшее и посвежевшие лицо, взгляд стал более открытым.