 

Мнение: Рабоче-крестьянская пешка

26.01.2022, 20:26, Разное
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На самом деле, еще Филидор говорил, что "Пешки – душа шахматной партии". Несмотря на то, что в начале партии они самые слабые боевые единицы на шахматной доске, в ходе дальнейшей борьбы их роль неуклонно возрастает.
В конечном итоге, пешка может при определенных обстоятельствах объявить мат королю – условный крестьянин убивает короля или же пройти в ферзи, превратившись из расходного материала в гегемона, начав устанавливать свою диктатуру по всем доступным вертикалям, горизонталям и диагоналям.
В этом плане шахматы вполне себе успешно реализуют тезис "Кто был ничем – тот станет всем" – слабая пешка становится сильнейшей фигурой, которая в подавляющем большинстве случаев превсходит все остальные. Равно как возможно и обратное, когда король или ферзь доминируют над многочисленными, но слабыми пешками.
Но разумеется, без борьбы этого достичь не получится, поэтому шахматы это своеобразная модель войны, которая сопровождает человечество на всем протяжении его истории, где помимо войны двух враждующих армий, имитируется и возможность скоростного подъема по иерерхической лестнице. Это возможность доступна, но не гарантирована, как и в реальной жизни человеку не гарантированы великие свершения, если он не готов предпринимать серьезные усилия для их достижения. Ограничения же на действия пешки отражают ограниченность возможностей простого человека в условиях сформированной человеческой иерархии.
Так что, если проводить такие аналогии, шахматы в абстрактной форме вполне удачно воспроизводят некоторые особенности устройства человеческих сообществ. Хотя с другой стороны, всегда можно сказать – это просто игра и у нее такие вот правила, которые при желании можно поменять, "сменив формацию".

Источник: Colonel Cassad



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