Театры Москвы глазами архитектора Евгения Коблова: экскурсии в закулисье и путешествия во времени

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина

Адрес: Тверской б-р, д. 23, стр. 1 (филиал: Сытинский пер., д. 3/25)

Историческое здание на Тверском бульваре впервые упоминается в документах в 1779 году как особняк под названием “каменные старые палаты”. Дом в разное время многократно перестраивали и расширяли по заказу владельцев. Здесь размещались клуб циклистов (как тогда называли велосипедистов), музыкально-драматический кружок, частная гимназия. Часть помещений сдавалась под аренду частных жильцов и бухгалтерские курсы.

В 1914 году здесь был открыт Камерный театр и перестроен фасад здания. А спустя несколько десятилетий в отделке театра появился пунцовый бархат и позолота, огромная хрустальная люстра и герб СССР над сценой. После нескольких радикальных перепланировок, перестроек и присоединения дополнительных помещений в 1980-х годах была произведена реставрация всех четырех залов театра с восстановлением оригинальной потолочной лепнины, мраморных стен, узоров и резьбы. Сегодня мы можем наблюдать те самые интерьерные решения дворянской эпохи, когда здесь только зарождался театр.

Здание отличается скромным и лаконичным фасадом. Первый этаж рустован, а два верхних, отделенных от первого протяженным козырьком, оформлены в едином конструктивистском стиле. Внутри же фойе, залы и анфилады нарядно оформлены, украшены лепниной, замысловатыми хрустальными и стеклянными люстрами, позолоченными элементами декора и портьерами из бархата глубокого насыщенного красного оттенка. Театр бережет традиции своего предшественника – легендарного Камерного театра – и одновременно находится в контексте современного искусства. Сегодня строению присвоен статус памятника культурного наследия федерального значения.

Посетить здание можно, купив билет на спектакль, а также в рамках экскурсий и театральных уроков, которые организует сам театр.

Московский музыкальный театр “Геликон-опера”

Адрес: Большая Никитская ул., 19/16 стр. 1

О богатой истории здания говорит его название. В усадьбе Шаховских-Глебовых-Стрешневых еще в XIX веке размещался театр, где выступали актеры из Франции и Италии, труппа Венской оперетты. В те времена княгиня Шаховская из рода Глебовых-Стрешневых, одного из самых знатных в России, унаследовав усадьбу, перестроила ее так, чтобы сдавать в аренду театральным организациям, применив оригинальные планировочные решения и выразительную внутреннюю отделку.

Бальный зал праздничного второго этажа был преобразован в камерный, а в роскошной анфиладе XVIII века расположилась главная российская актерская биржа. В 1990-х годах в камерном Белоколонном зале стал давать свои спектакли театр “Геликон-опера”. В 2000-х годах осуществлена полная реставрация и частичная реконструкция строения, стоимость которой оценивается в 1 миллиард рублей. Грандиозные работы завершились в 2015 году, и здание признали лучшим реализованным проектом в строительстве объектов культурно-просветительского назначения. Чем же примечательно это строение и почему его непременно стоит посетить?

Прежде всего, интересна сама организация пространств театра, поскольку он располагается в усадебном комплексе. Заходя с улицы через арку, вы попадаете в прекрасный атриум имени Шаляпина, созданном в первом внутреннем дворике. Настоящие городские окна подсвечены изнутри и используются как мультимедийные экраны. Специалисты, которые реставрировали Кремль и Эрмитаж, руководствовались в работе подлинным архитектурным проектом, хранящимся в Историческом музее. Сегодня внутренние пространства театра переносят нас в те времена, когда зданием владела княгиня Шаховская. Искусно выполненная изящная лепнина, просторные высокие лестницы, арочные ниши с подсветкой старинными торшерами, мраморные колонны с лепными капителями и абсолютная симметрия ярко демонстрируют прекрасные классические интерьеры той эпохи.

При всей историчности здания и оригинальности его архитектурных и интерьерных решений, в театре представлено передовое техническое оборудование. Так, в главном зале имени Стравинского, построенном на месте внутреннего двора усадьбы и сохранившем его оформление, сцена и оркестровая яма могут по отдельности подниматься и опускаться. А под потолком расположена акустическая система в виде больших раструбов, которые имеют разный диаметр и, располагаясь на разной высоте, решают конкретные акустические задачи. Вообще, акустике в “Геликон-опере” уделено особое внимание. Стены главного зала обиты натуральным дубом — лучшим акустическим материалом. А в Белоколонном зале установлены особые кресла итальянского производства из выдержанного акустического дерева, которое обладает звукоотражающими свойствами.

Поклонникам архитектуры рекомендую посетить здание и насладиться интерьерами, воплощающими лучшие традиции разных стилевых направлений – от классицизма до русского модерна. Сделать это можно в рамках обзорных тематических экскурсий, билеты на которые ежедневно продаются в кассе театра. Либо осмотреть интерьеры самостоятельно, купив билет на один из спектаклей.

Театр Наций

Адрес: Петровский переулок, д. 3 (Новое Пространство Театра Наций: Страстной бульвар, 12/2)

Историческое здание Театра Наций в неорусском стиле привлекает внимание не только ярким внешним оформлением и высокотехнологичным внутренним наполнением, но и непростой архитектурной судьбой. С улицы сооружение из красного кирпича с башенками, флюгерами, резными кокошниками, арками на входе и высоким крыльцом производит впечатление сказочного терема, попав в который, можешь оказаться в сказке. Что, собственно, близко к истине: современный Театр Наций — это абсолютное волшебство архитектурных трансформаций и передовых технических решений.

Открытый здесь в 1885 году “Театр Корша” сразу произвел фурор: прежде всего, электрическим освещением, что было редкостью для той эпохи. Даже в Большом театре не было такого новшества, поэтому постоянные мерцания лампочек из-за перебоев напряжения зрители готовы были простить, обеспечивая аншлаг на всех постановках.

В результате реконструкции здания в 2008-2011 годах главную сцену театра оснастили по последнему слову техники и самым инновационным освещением. Реализация проекта обошлась примерно в 1 млрд рублей. Сегодня основной зал, словно конструктор-трансформер, может повернуться на 180 градусов, превратив зал в сцену, а сцену — в места для зрителей. Благодаря специальным механизмам оркестровая яма поднимается до уровня сцены, создавая таким образом единое пространство театрально-музыкального действа. Сам интерьер воссоздан по старым рисункам и фотографиям. Лепнина, выполненная в сером цвете, мягко преломляет свет и создает объемные исторические образы, настраивая зрителя на глубокое восприятие происходящего на сцене.

В 2013 году была открыта Малая сцена — экспериментальная площадка с камерной атмосферой, где свои проекты воплощают молодые российские постановщики, хореографы и музыканты. Это зал тоже трансформируется под любые задачи и обеспечивает контакт актеров со зрителем буквально глаза в глаза. Спустя три года случилось открытие Нового Пространства Театра Наций в особняке на Страстном бульваре. Проект стал лауреатом премии “Инновация” в номинации “Проект года”. Строение, возведенное в 1811 году, переживало пожар и полное восстановление, перестройку в водолечебницу, размещение в своих стенах архива центрального военкомата и сквот неформальных художников. Спустя 200 лет оно было передано Театру Наций. Центр современного искусства с театральными лабораториями и образовательной программой задуман как часть будущего театрального квартала. Историческая застройка в этом районе прекрасно сохранилась, поэтому реализованный в перспективе проект представляется мне очень гармоничным и эстетически выверенным.

Посетить здания театра можно, купив билет на спектакль. Либо во время экскурсий, которые организуются частными авторами или в рамках театральных фестивалей.