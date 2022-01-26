 

Неотложная и экстренная помощь детям в Москве продолжит оказываться в плановом режиме

26.01.2022, 19:56, Разное
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В департаменте здравоохранения Москвы сообщили о приостановке оказания плановой помощи детям, не являющейся неотложной. Госпитализация несет для ребенка больший риск заражения коронавирусом, отметили в ведомстве.

При этом в полном объеме продолжат оказывать плановую помощь детям с состояниями, касающиеся онкологических, гематологических и других заболеваний, при которых промедления недопустимы. Такую позицию озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве.

В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что
плановая госпитализация детям приостановлена на три недели. От этой меры откажутся, если эпидобстановка в Москве улучшится.

Сейчас важно снизить риск инфицирования наиболее уязвимых категорий несовершеннолетних. Отмечается, что среди зараженных коронавирусом детей очень много тех, кто проходил плановое лечение в других больницах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить оказание плановой медпомощи детям из-за новой волны коронавируса.

За последние сутки в Москве было выявлено 19 856 случаев заражения коронавирусом, что является самым большим суточным показателем в столице за всю пандемию. По всей стране накануне зафиксировали 74 692 случая, что тоже является антирекордом.

Из-за очередной вспышки ковида жителей Москвы просят отложить плановые визиты в поликлиники на две-три недели. Прием пациентов с другими болезнями временно ограничат.



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